新潟県の高校の男子ソフトテニス部員を乗せたバスが磐越道でガードレールに衝突して部員1人が亡くなった事故を受け、松本洋平文部科学大臣はきょう（15日）の会見で、部活動での移動について「安全よりも費用が優先されるというようなことは決してあってはならない」と述べました。きょう（15日）の記者会見で、部活動での遠征など移動に関して安全を考えて貸し切りバスなどを使うにも学校側に金銭的な余裕がない場合もあるのでは