アメリカ・ニューヨークで14日、「国連を支える世界こども未来会議」のキッズアンバサダーたちが国連本部を訪れ、平和やAIに関する提言を届けました。「国連を支える世界こども未来会議」は、世界の子どもたちが集まり、SDGsを軸に平和で豊かな世界について語り合う活動です。その日本を代表する小学生や中学生のキッズアンバサダーたちが14日、ニューヨークの国連本部を訪れ、平和やAIに関する提言を発表しました。日本から国連を