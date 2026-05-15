「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月14日の第1試合で、BEAST X・中田花奈（連盟）が、開始早々の東1局から、これまでの研鑽のすべてをぶつけるような衝撃のアガリを披露した。【映像】勝負強さも一流に 中田花奈、抜群選択から決めた親跳満親番の中田に届けられた配牌は、1筒と2筒の対子が2組あるだけで面子はなく、一見するとかなり苦しそうだと感じさせる立ち上がりだった。しかし、ここからの手順が今期の