男女共同参画を担当する黄川田大臣がきょうから開催される国際会議に出席するため、中国・上海を訪れています。日中関係が悪化して以降、閣僚が訪中するのは初めてです。黄川田大臣はきょうから開催されるAPEC=アジア太平洋経済協力会議の閣僚級会合「女性と経済フォーラム」に出席するため、昨夜から上海を訪れています。去年11月の高市総理の台湾有事をめぐる発言で日中関係が悪化して以降、閣僚の中国訪問は初めてです。黄川田