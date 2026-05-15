トマトアンドアソシエイツが運営する、焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は19日より、「リラックマ」とのコラボキャンペーンを開催する。【画像】たれパンダにアフロ犬も…！東京タワーに集結するキャラクターコラボメニューの販売、限定オリジナルグッズの販売を実施する。また、先着1万人に向けたオリジナルポストカードのプレゼントや、SNSキャンペーンもあわせて開催する。■リラックマのみんなでごゆるりプレートリラッ