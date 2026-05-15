ロックバンド一風堂のリーダーで、ミュージシャン土屋昌巳（73）が15日までにXを更新。2月に56歳で亡くなったロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんへのメッセージをつづった。土屋は14日に都内で行われた真矢さんのお別れ会に参列したことを報告。「ステージに並んだ美しいドラムセットを眺めていると、『皆さん！どうも！今日はお忙しい中ありがとうございます！』と、ふと真矢が満面の笑みで現れて、あの激しくリリカルなド