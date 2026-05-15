フィリピン議会上院で5月13日、銃撃事件が発生。銃声が鳴り響くと、「オーマイガー!!」などと叫ぶ人もおり、辺りは緊張に包まれた。発砲音が複数回響き渡っており、施設内では武装した集団も確認されたそうだ。【映像】「オーマイガー!!」響く銃声→パニックになる人々地元メディアによると、「人道に対する罪」の疑いで、国際刑事裁判所から逮捕状が出されたロナルド・デラ・ロサ上院議員が立てこもっていて、当局が拘束を試