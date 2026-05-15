１４日に放送されたフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」では、これまでモラハラしまくってきた夫・渉（中村俊介）の豹変ぶりに、ネットもいぶかしむ声が上がっている。娘の陽菜が、祖母・京子（筒井真理子）のせいで心因性の腹痛を訴える。あゆみ（木南晴夏）は娘のために、姑と対決することを決意。夫の渉にも、習い事はしばらく休ませたいと伝える。これまでの渉ならば「母親がだらしないから娘が体調をくずす」