フリーアナウンサーの中川安奈（32）が15日、自身のインスタグラムを更新。“ピタピタ”Tシャツ＆ヴィンテージデニム姿のナイトショットを披露した。「仕事終わりに大好きなPenthouseのライブへ妹と！日頃からリピートで聴いてる曲たちが次々に登場して贅沢なひとときだった〜ノリすぎて右腕が筋肉痛です笑」と報告。ブラウンのピタTにデニム姿のお台場ナイトショットをアップし「お気に入りのLevi's701を履いていたので撮