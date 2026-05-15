漫才コンビの黒帯（てらうち＝38、大西進＝38）が15日までにYouTubeを更新。ゲスト出演したデルマパンゲの広木英介（40）が「漫才劇場卒業の連絡が来た時は、酒を飲んでいた」と明かした。「卒業の連絡が来たのは、正式発表される2〜3週間前やった。たまたま休みの日で、昼メシを食いながらハイボールを飲んでいた時にLINEで卒業を知った」てらうち、大西から「どんな感じで卒業の連絡があったんですか？」と質問され、広木は率直