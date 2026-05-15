ナインティナイン岡村隆史（55）が14日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。岡村が食事に連れて行ってた後輩芸人について言及した。岡村は、先輩から後輩を食事や飲み会に誘いづらくなってきた現在の風潮について言及。「怖いよね。俺らかて、何かしてるんちゃうか、みたいな。もしかしたら、COWCOWとか嫌やったかもしれない。唯一、COWCOWと