北中米W杯の決勝戦では、ハーフタイムに大規模なショーが行われることが発表された。公開されたFIFAのビデオでは、コールドプレイのフロントマンであるクリス・マーティンが、『セサミストリート』のエルモの人形と一緒に、出演ラインナップを発表した。出演するのは、先日のコーチェラ・フェスティバルでサブリナ・カーペンターのステージにゲスト出演し、復活をアピールしたマドンナ、バーナ・ボーイとともに今大会の公式ソング