リヴァプールは25-26シーズンの無冠が決定している。プレミアリーグは昨季、圧倒的な強さでタイトルを奪取したものの、今季は不安定な戦いが続き、現在は勝ち点59の4位。CL出場権確保がやっとのシーズンとなってしまった。今節はCL出場権を争うライバルであるアストン・ヴィラとの直接対決となる。アルネ・スロット監督はさまざまな批判にさらされてきたが、リヴァプールの監督をやめるつもりはないと記者会見で語った。「私は常に