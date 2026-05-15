「N621FE」が復活初便にアメリカの貨物航空会社フェデックスが2026年5月、貨物機「MD-11」の運航を約半年ぶりに再開しました。MD-11は2025年11月、他社機の墜落をうけ、FAA（アメリカ連邦航空局）から緊急対空指令が発出され、運航停止の状態が続いていました。【写真】えっ…これが世界でも激レア「MD-11の姉妹機」全貌ですMD-11は、1997年にボーイングと合併した、アメリカの航空機メーカーのマクダネル・ダグラスによって製