独自の馬づくりで仕上げる愛馬とＧ１初制覇へ挑む。「馬に恨まれて蹴られたり、かみつかれたりするホースマンにはなりたくない」。千田調教師が送り出すパラディレーヌは昨年のオークス４着、秋華賞３着、エリザベス女王杯２着の実績馬。前走の福島牝馬Ｓは８着に敗れたが、「元気が良すぎたね。小回りも良くなかったし、人間の方のイレ込みも伝わったかな」と悲観はしていない。馬を心から愛している。「馬は元気なのが一番だ