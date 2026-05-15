◆米大リーグブレーブス０―２カブス（１４日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）カブスの鈴木誠也外野手が１４日（日本時間１５日）、敵地のブレーブス戦に「４番・ＤＨ」でスタメン出場。投手戦を制し、連敗を「４」で止めた。相手先発は２４年の投手３冠でサイ・ヤング賞を獲得した左腕セール。鈴木は０―０の６回無死一塁での第３打席で遊ゴロだったが、相手遊撃キム・ハソンが併殺狙いの二塁へ悪送球し、