卓球Ｔリーグ女子の九州カリーナは１５日、１４歳の石田心美（石田卓球Ｎ＋）と来季の契約更新で合意したと発表した。石田はチームを通じ「まずは１勝を目指し、チームに貢献できるように精いっぱい頑張ります」とコメントした。北九州市出身の石田は、２０２４年パリ五輪女子シングルス銅メダルの早田ひな（日本生命）らを育てた名コーチで祖父の石田眞行氏の指導を受け、昨年のカデット１４歳以下など世代別の全日本選手権を