いきものがかりの名曲「YELL」に着想を得た映画『キリコのタクト〜YELL〜』が、10月2日に全国公開されることが決定した。主演は鈴木京香。さらに追加キャストとして藤原大祐、小泉今日子の出演も発表された。【画像】厚木市・七沢森林公園の写真を使用したムビチケカード本作は、「第76回NHK全国音楽コンクール」中学校の部課題曲として制作され、「第42回日本有線大賞」有線音楽優秀賞、「第51回日本レコード大賞」優秀作品賞