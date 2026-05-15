インタビューに答える佐藤愛子さん＝2021年6月、東京都世田谷区小説「戦いすんで日が暮れて」や「血脈」、「九十歳。何がめでたい」などのユーモアあふれるエッセーでも親しまれた作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）さんが4月29日、老衰のため東京都の施設で死去したことが15日、分かった。102歳。大阪市出身。葬儀は近親者で行った。喪主は長女杉山響子（すぎやま・きょうこ）さん。父は大衆作家の佐藤紅緑、母は俳優の三笠万