色鮮やかな平安装束姿で出発する、葵祭のヒロイン「斎王代」の塩見真桜さん＝15日午前、京都市京都三大祭りの一つ「葵祭」が15日、京都市で開かれ、十二単を身にまとったヒロイン「斎王代」ら平安装束姿の約500人が、若葉輝く新緑の古都を優雅に練り歩いた。今年の斎王代は、同志社大4年の塩見真桜さん（22）＝京都市左京区。「人生で一度きりの経験。よい1日になるよう精いっぱい務めたい」と話し、「腰輿」と呼ばれるこしに