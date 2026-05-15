長方形で示されている部分は、エルニーニョ現象の発生を予測するために海面水温が観察されている太平洋の海域/CNN Weather（CNN）太平洋ではエルニーニョ現象が予想以上に急速に進行しており、秋から冬にかけて歴史的にまれで強力な「スーパーエルニーニョ」となる可能性が高まっている。米海洋大気局（NOAA）気候予測センターが14日に発表した報告書で明らかになった。エルニーニョ現象のピークが強い、あるいは非常に強いレベル