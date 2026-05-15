女優で歌手の南野陽子（58）が、14日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。ブレーク後のアルバイト経験を明かした。この日は作詞家の秋元康氏とトーク。南野のアイドル時代を振り返る中、秋元氏が「急に売れちゃったわけじゃん？ドンと。突然バイトするんだよね。喫茶店だっけ？」と話題を向けた。南野は「喫茶店。兵庫県芦屋にある、ケーキとかがある喫茶店で3日間。時給650円の時代ですけど。お水は