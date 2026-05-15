ロックユニット「ＶＩＮＹＬ」のギタリストの鈴木新（５８）が緊急入院したため、１４日にＸを更新し、公演をキャンセルすることを発表した。鈴木はロックバンド「黒夢」の元ギタリストとしても知られる。Ｘでは、「昨夜、ギタリストの鈴木が持病である肺気腫に加え、中度の肺炎を併発し一時呼吸困難となったため、医師の判断により緊急入院をいたしました。幸い命に別状はなく、現在は経過観察のもと療養しております」と報告