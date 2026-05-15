みなさん、こんにちは！西山貴浩でございます！先月３０日に芦屋ＧＷ特選の最終日を走ってから１４日前検の芦屋Ｇ?７４周年記念まで久々に２週間ほどレース間隔が空いています。ただ、イベントなどで結構、スケジュールは埋まっているんですけどね。普段、家を空けることが多いので、できる限り家族と一緒に過ごす時間を作れればと…。１０日の日曜日は中学の部活で野球をやっている息子の試合があったので応援しに行って