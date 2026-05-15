ローソンは5月12日より、「食べづらくてごめんね!あんこドーン!ずっしりあんこパイ(練乳ミルククリーム)」を、中四国エリアの「ローソン」限定で販売している。ローソン「食べづらくてごめんね!あんこどーん!ずっしりあんこパイ(練乳ミルククリーム)」268円「食べづらくてごめんね!あんこどーん!ずっしりあんこパイ(練乳ミルククリーム)」は、食べるとあんこがあふれ出しそうな、あんこ好きにはたまらないトンデモ背徳デザート。中