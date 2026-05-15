【トイライズ フォースゲッターロボ】 5月13日 予約開始 11月下旬 発売予定 価格：35,200円 サイズ：全高約270mm（フォースゲッター1） タカラトミーがゲッターロボを手がける！タカラトミーの大人向けブランドT-SPARKが発表した「トイライズ フォースゲッターロボ」は、ダイナミックプロとの