【女忍-すみれ-】 2027年4月 発売予定 価格：29,480円 キューズQは、フィギュア「女忍-すみれ-」を2027年4月に発売する。価格は29,480円。 本製品は、イラストレーターの魔太郎氏が描くオリジナルキャラクター「女忍-すみれ-」を1/7スケールでフィギュア化したもの。 柔らかく豊満なボディラインと、肩当てや手甲といった硬質な部位とのコ