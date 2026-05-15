不二製油は5月13日、都内で決算説明会を開催した(決算は一部既報)。中期経営計画の初年度となった25年度(26年3月期)は、事業利益360億円と過去最高益を達成した。26年度の事業利益については375億円を予想しており、中東情勢や米国の関税動向などのリスクを考慮し、35億円を減益要因に織り込んだ。なお、中東情勢の影響について大森達司社長は、「フィルム関係やドラム缶に塗装する塗料、製油業界で使う有機溶剤もナフサ由来となり