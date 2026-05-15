中華レストランチェーンの「バーミヤン」は、5月14日から7月1日まで、“こってり”をテーマにしたフェア「背脂夏の陣」を開催する。極太麺と大量野菜を合わせた「厚切り焼豚のバミ郎そば」と、背脂の旨みを生かした「背脂醤油ラーメン」の2種を発売する。フェアでは、“がっつり派”向けの「バミ郎そば」と、“コク旨派”向けの「背脂醤油ラーメン」を展開。いずれもマシ盛仕様を用意するほか、餃子･ごはんセットも期間限定価格で