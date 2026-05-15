【シン・ゴジラ】 発売日・価格未定 今回の「第64回静岡ホビーショー」でコトブキヤが発表したのが、プラモデル「極獣造形 ゴジラ(2016)」だ。発売日、価格未定。2016年の映画「シン・ゴジラ」に登場したゴジラをモチーフとしており、強く存在感を示していた。今回会場で担当者の話を聞くことができた。本商品へのこだわりを紹介したい。 「極獣造形(きょくじゅうぞうけい)