【ROBOT魂 ＜SIDE LABOR＞ イングラム・プラス（AV-98Plus）2号機】 発売日・価格：未定 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE LABOR＞ イングラム・プラス（AV-98Plus）2号機」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、5月15日より公開された映画「機動警察パトレイバーEZY」File1に登場する「イングラム・プラス（AV-98Plus）2号機」を、同社