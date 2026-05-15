15日未明、東根市の国道13号で、意識不明の状態で倒れている男性が発見されました。男性はバイクを運転中に転倒したとみられ、搬送先の病院で死亡しました。警察で身元の確認などを進めています。15日午前2時10分すぎ、東根市東根甲の国道13号の北進車線で転倒した400CCのバイクと意識不明となっている男性が発見されました。通行人が見つけ、119番通報したもので、消防によりますと男性は年齢が20代くらいとみられ、近くの歩道上