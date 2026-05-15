「マリークワント」から、世界中で愛される“ケアベア™”とのスペシャルコレクションが数量限定で登場♡2026年5月26日（火）より、バッグやポーチ、ルームウェアなど、カラフルで遊び心たっぷりのアイテムが発売されます。ケアベア™らしいポップなカラーに、マリークワントのアイコン“デイジー”を掛け合わせた、毎日をハッピーに彩るラインアップに注目です。 ケ