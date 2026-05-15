20日発売の日向坂46・17thシングル「Kind of love」に収録される、ひなた坂46(日向坂46のアンダーメンバーの呼称)メンバーによる共通カップリング楽曲「Empty」のミュージックビデオ（MV）が日向坂46 Official YouTubeチャンネルにて公開された。同時に先行配信もスタートとなる。【動画】かっこいい！水も滴るMV公開センターは、自身初となる、四期生・平岡海月が務めている。MVでは「Empty」というタイトル通り、空虚な空間