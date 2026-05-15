◇インターリーグレッドソックス1―3フィリーズ（2026年5月14日ボストン）レッドソックス・吉田正尚外野手（32）が14日（日本時間15日）、本拠地ボストンで行われたフィリーズ戦に代打出場した。相手の先発は左腕のルサルド。7試合ぶりにスタメンから外れた吉田は、1―3の9回1死無走者の場面で登場し、12日に左前打を放っていた抑えの右腕デュランから四球を選んだ。吉田は2死後、スタートを切り二塁へ（盗塁は記録さ