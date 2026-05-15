自民党はけさ、いわゆる「国旗損壊罪」の創設に向け法案の骨子を審査しました。骨子案は、「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法・状態」で「国旗」を損壊することを禁じる内容です。既にある、外国の国旗などを対象とした損壊罪と同様に、「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」を科すとしています。また、損壊する状況を撮影してインターネット上へ投稿することなども処罰対象とする方針です。岩屋毅前外相：