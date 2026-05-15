岩手県花巻市の西方、奥羽山脈のふところに抱かれた「花巻温泉郷」は、花巻温泉、台温泉、大沢温泉、鉛温泉など、個性豊かな12の温泉が点在する東北有数の温泉地帯です。その歴史は古く、約1200年前に坂上田村麻呂が傷を癒やしたと伝わる古湯も残されています。中心となる花巻温泉は、大正時代に台温泉からの引き湯によって開湯され、現在は北東北を代表する大型温泉リゾートとして発展を遂げました。泉質は、単純温泉や硫黄泉、炭