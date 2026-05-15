中国商務部の何咏前報道官は5月14日の定例記者会見で、「今年1〜4月の中国の貨物貿易の輸出入総額は前年同期比14．9％増の16兆2300億元（約377兆7200億円）で、良好な成長基調が続いている。そのうち、機械・電気製品の輸出入額は前年同期比19．5％増加した」と紹介しました。中国は世界のAIインフラの主要供給国、半導体（集積回路）の大口購入国であり、同時に主要輸出国でもあります。当面の外部環境は依然として複雑かつ不安定