7人組男性アイドルグループ・TIGERLILYのYUIGAさんは5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（Lemino）への参加を推薦されていたことを明かしたところ、投稿に賛否両論の意見が寄せられています。【画像】男性アイドル、日プ新世界推薦を明かし賛否「日プ新世界出てたらぜったい人気出てる」の声もYUIGAさんは、1枚のスクリーンショット画像を投稿。同番組の公式SNSと思われるアカ