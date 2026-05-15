韓国メディアSeoul Economic Dailyが報じたところによれば、Samsungの新製品発表会Galaxy Unpackedが7月22日開催されるといいます。開催場所はロンドン！夏は折りたたみSamsungの新製品発表会Galaxy Unpackedは年に数回開催され、年明け一発目はフラッグシップスマホのGalaxy Sシリーズ。夏の発表会は折りたたみスマホ新モデルというのが定番。今年の夏も、折りたたみスマホのGalaxy Z Fold8とZ Flip8の発表が期待されています。が