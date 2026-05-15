モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」は、5月中旬から、「KIRBY play with WADDLE DEE」デザインの新作モバイルアクセサリーを、全国の雑貨店や家電量販店などで順次発売。公式オンラインストアでは、5月13日（水）から先行予約を開始した。【写真】ロゴ入りのカラビナ付き！ 「AirPodsケース」もかわいい■ほのぼのとしたカービィとワドルディを表現今回登場する「KIRBY play with WADDLE DEE」デザインの