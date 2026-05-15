改修工事で、底を青色に塗り替えられるワシントンの人工池＝13日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権が進める首都ワシントン中心部の人工池の改修工事が物議を醸している。トランプ大統領が所有するゴルフコースのプール工事を請け負ったことがある業者が入札を経ず受注したと報じられ、工事費は当初計画から大幅に増えた。トランプ氏の説明は変遷し、工事差し止めを求める訴訟も起こされた。人工池はリンカーン記念