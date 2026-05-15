お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐら（38）と、お笑い芸人・岡野陽一（44）によるパチンコ・パチスロ実践番組『もぐら×岡野の「くずパチ」』（毎週土曜配信）の公式Xが更新され、激ヤセで話題となっている鈴木の近影ショットが公開された。【写真】“38キロの激ヤセ”…りんごのように顔を真っ赤にする鈴木もぐらもぐらは、3ヶ月で123キロから85キロへと38キロ減のダイエットに成功。その激変ぶりが注目を集めている。14日