【ワシントン＝阿部真司、栗山紘尚】北京で１４日に行われた米中首脳会談では、米中両国の外交・防衛担当の閣僚が顔をそろえた。両国とも経済分野での成果を前面に打ち出しているが、出席者の布陣には、安定した関係の構築に向けた米中両国の配慮がにじんだ。米側の出席者で注目された一人が、ヘグセス国防長官だ。大統領の訪中に国防長官が同行するのは１９７２年以来５４年ぶりとなる。この異例の対応は「長年確立されてきた