鈴木憲和農相鈴木憲和農相は15日の閣議後会見で、印刷インキの不安定な調達状況を踏まえて食品の包装デザインを変更する取り組みが進むことについて「現行のパッケージでも問題はないが、予防的に検討する動きがある」と述べた。インキは平時と同様に、必要な量の供給ができているとの考えを強調した。石油由来のナフサは、プラスチックや印刷インキの原料になる。鈴木氏は「今後の供給不安が生じた場合に備えた各企業の経営判