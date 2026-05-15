【ワシントン共同】複数の米メディアは14日までに、米国防総省がポーランドへの米軍部隊約4千人の派遣を中止したと報じた。1日にドイツ駐留米軍のうち5千人を撤収させると発表しており、ロシアがウクライナ侵攻を続ける中、欧州で米軍の抑止力が低下するとの懸念が高まりそうだ。米メディアによると、派遣が中止されたのは南部テキサス州に拠点を置く機甲旅団戦闘団。9カ月間のローテーション派遣のためポーランドに向かう準備