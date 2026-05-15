ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が14日（日本時間15日）、ジャイアンツ戦の試合前会見に臨み、ベンチスタートとなった大谷翔平投手（31）に言及した。大谷はこの日、先発登板した前日に続き、2試合連続で打者としてはスタメンから外れた。前日13日（同14日）のジャイアンツ戦は今季最多105球を投げ7回無失点の好投で今季3勝目。防御率0・82でメジャートップに立った。ただ、打者としてはここまで43試合で打率・240、