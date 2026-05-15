ディスプレイ内蔵型のスマートグラス「Meta Ray-Ban Display」に指の動きで文字を入力できる「ニューラル手書き入力」や「ディスプレイ録画機能」などの新たな機能を追加するとMetaが発表しました。Six Months of Meta Ray-Ban Display | Meta | Metaストア (ja)https://www.meta.com/ja-jp/blog/six-months-of-meta-ray-ban-display/The wait is over: Build for display glasses starting today | Meta for Developershttps://de