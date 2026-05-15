作家の佐藤愛子（さとう・あいこ）さんが、4月29日に老衰のため、都内の施設で亡くなった。小学館が15日、発表した。102歳だった。葬儀は近親者のみで執り行われた。娘の杉山響子さんと孫の杉山桃子さんは「佐藤愛子は令和8年4月29日の昭和の日に永眠いたしました。大正から昭和、平成、令和を駆け抜けるように生きました。最期の瞬間は疲れ切った表情ながらも、布団の下でつないだ手を力強く握り返してくれました。わがまま放題、