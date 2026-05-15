AIスタートアップのZyphraがAMD製のAIチップでトレーニングされた初の拡散言語モデルである「ZAYA1-8B-Diffusion-Preview」を発表しました。ZAYA1-8B-Diffusion-Preview: Efficient Parallel Decoding on AMDhttps://www.zyphra.com/post/zaya1-8b-diffusion-previewWe present ZAYA1-8B-Diffusion-Preview, the first diffusion language model trained on @AMD.Autoregressive LLMs generate one token at a time; diffusion gen